Грузовик из Питера привез гуманитарную помощь бедным жителям трех поселков Карелии

По Суоярвскому району проехал "грузовик добра" с вещами, собранными волонтерами Санкт-Петербурга для нуждающихся семей с детьми.

Волонтеры, участники социального добровольческого проекта «Грузовик добра, посетили в минувшее воскресенье три поселка Суоярвского района. Гуманитарная помощь была оказана более 30 нуждающимся семьям. Никто не ушел с пустыми руками, сообщается в официальном паблике администрации района.

«Каждый мог выбрать одежду, обувь, детские игрушки и предметы различного пользования. Каждая семья получила продуктовый и гигиенический набор в подарок. В него вошли продукты и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении администрации, обещающей продолжение акции и в других поселках района.

Волонтеры проекта «Грузовик добра» направляют гуманитарную помощь нуждающимся семьям с детьми, проживающим в сельской местности и малых городах, на расстоянии до 600 км от Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, добровольцы Карелии примут участие в Весенней неделе добра.