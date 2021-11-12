Грузовик в Карелии вылетел с трассы и опрокинулся (ВИДЕО)

В Сегежском районе водитель фуры не справился с управлением и оказался в кювете.

На паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео из Сегежского района — там подписчик паблика зафиксировал на выезде из города два лежащих в кювете грузовика. Один из них, по словам автора видео, вернулся на дорогу самостоятельно.

Как «Столице» уточнили в ГИБДД Карелии, авария со вторым грузовиком марки VOLVO произошла 29 декабря в 18.40, на 1 Километре автодороги Сегежа — трасса «Кола».

По данным ГИБДД, водитель — 60-летний житель Московской области — не справился с управлением, и грузовик вылетел с трассы в кювет, где опрокинулся набок. Водитель в ДТП не пострадал.

Напомним, 29 декабря также в Сегежском районе произошло групповое ДТП с двумя пострадавшими.