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Грузовик в Карелии вылетел с трассы и опрокинулся (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:46, 30 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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В Сегежском районе водитель фуры не справился с управлением и оказался в кювете.

На паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео из Сегежского района — там подписчик паблика зафиксировал на выезде из города два лежащих в кювете грузовика. Один из них, по словам автора видео, вернулся на дорогу самостоятельно.

Как «Столице» уточнили в ГИБДД Карелии, авария со вторым грузовиком марки VOLVO произошла 29 декабря в 18.40, на 1 Километре автодороги Сегежа — трасса «Кола».

По данным ГИБДД, водитель — 60-летний житель Московской области — не справился с управлением, и грузовик вылетел с трассы в кювет, где опрокинулся набок. Водитель в ДТП не пострадал.

Напомним, 29 декабря также в Сегежском районе произошло групповое ДТП с двумя пострадавшими.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2021-12-30 12:43:25
на ветке силуэт вороний
рассвет декабрьский хмур и сир
и выпал снег хоть ожидалось
что сыр
кир
2021-12-30 11:55:55
Бедный "пацан". :)
Гость
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