Грузовик в Петрозаводске подпрыгнул на яме и высыпал несколько тонн асфальтовой смеси на дорогу (ВИДЕО)

Курьезный случай произошел на разбитой дороге в Петрозаводске.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 9 июля в 11.57 на улице Ломоносова, в районе пересечения с улицей Ульянова самосвал, груженный асфальтобетонной смесью, устроил ДТП.

Видеорегистратор автомобилиста запечатлел момент, как самосвал, двигавшийся по улице Ломоносова со стороны улицы Лыжная, несколько раз подпрыгнул на яме, после чего борт кузова открылся, и несколько тонн асфальтобетонной смеси вывалилось на проезжую часть.