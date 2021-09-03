Гуляя по лесу, юноша привел в негодность объект жизнеобеспечения в Карелии

В Пряжинском районе местный житель срезал в лесу электрический кабель, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление о повреждении воздушной линии электросвязи. Выяснилось, что в лесу между двумя населенными пунктами неизвестный снял с нескольких опор электрический кабель.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый — 20-летний житель одного из поселков района. Молодой человек рассказал, что занимался заготовкой металла. В лесу он увидел кабель, срезал его и сдал в металлолом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».