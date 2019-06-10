Гулянка в шиномонтаже Петрозаводска завершилась преступлением

Петрозаводчанин украл у собутыльника два телефона, сообщили в МВД Карелии.

В Отдел полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску с заявлением о краже обратился 34-летний мужчина. У него украли два мобильных телефона: личный смартфон и старый кнопочный рабочий телефон. Ущерб составил более 5 300 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 34-летний петрозаводчанин. По версии полицейских, мужчины познакомились возле одного из кафе. Желая продолжить вечер, они отправились к одному из них на работу – в шиномонтаж. Там новые знакомые распивали спиртное. Через некоторое время работник уснул, а гость, зная, что за ним никто не наблюдает, похитил два мобильных телефона и ушел. Один из телефонов он сбыл за 2 000 рублей, а на второй желающих не нашлось, и мужчина его выбросил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.