Реклама

Гуменникова: В Карелии региональная доплата к пенсии с 2022 года будет назначаться в беззаявительном порядке

Новости. Общество
14:40, 29 Октября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Депутат Законодательного собрания Карелии Марина Гуменникова в режиме видеоконференции приняла участие в совещании, которое проводил Комитет Совета Федерации по социальной политике.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы перехода к предоставлению региональных и муниципальных мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство». В рамках «Социального казначейства» каждый сможет узнать о том, какие полагаются меры социальной поддержки (льготы, выплаты, пособия и т. д.), которые оказывает государство, а затем оформить выплаты в режиме «одного окна» через портал «Госуслуги» без дополнительных документов.

В работе семинара-совещания также приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Пенсионного фонда, научного сообщества, региональных парламентов.

Как отметила в своем докладе Марина Гуменникова, в 2021 году Министерством социальной защиты Республики Карелия проведена работа по запуску проактивного информирования граждан через Единый портал государственных услуг. Информация предоставляется о 43 мерах социальной защиты, на которые у жителей республики возникают права в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности, наступлением пенсионного возраста. По состоянию на 21 октября 2021 года соответствующие уведомления были направлены 593 гражданам.

«Предоставление услуги „установление региональной социальной доплаты к пенсии“ с 1 января 2022 года будет осуществляться в беззаявительном порядке», — сказала  Марина Гуменникова.

Парламентарий также обратила внимание участников совещания на то, что для предоставления мер соцподдержки регионального и муниципального уровней в беззаявительном формате, сокращения сроков их предоставления, исключения сбора с граждан документов органам социальной защиты должен быть предоставлен доступ ко всем видам сведений, необходимых для их предоставления. Это влечет за собой не только внесение изменений в нормативные правовые акты федерального уровня, но также разработку и доработку федеральных ведомственных информационных систем. На федеральном уровне, в частности, должен быть утвержден типовой перечень услуг, предоставляемых в зависимости от наступления жизненной ситуации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:21
«На этом можно серьезно заработать»: эпидемиолог объяснил, кому выгодна ковид-пандемия в Карелии

Аналитика

Сегодня 08:58
Обществоведение
«Сюрприз» в кармане дубленки
Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
26.10.2021 15:08
Ловушка для «мудаков» 13
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»