Гуменникова: В Карелии региональная доплата к пенсии с 2022 года будет назначаться в беззаявительном порядке

Депутат Законодательного собрания Карелии Марина Гуменникова в режиме видеоконференции приняла участие в совещании, которое проводил Комитет Совета Федерации по социальной политике.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы перехода к предоставлению региональных и муниципальных мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство». В рамках «Социального казначейства» каждый сможет узнать о том, какие полагаются меры социальной поддержки (льготы, выплаты, пособия и т. д.), которые оказывает государство, а затем оформить выплаты в режиме «одного окна» через портал «Госуслуги» без дополнительных документов.

В работе семинара-совещания также приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Пенсионного фонда, научного сообщества, региональных парламентов.

Как отметила в своем докладе Марина Гуменникова, в 2021 году Министерством социальной защиты Республики Карелия проведена работа по запуску проактивного информирования граждан через Единый портал государственных услуг. Информация предоставляется о 43 мерах социальной защиты, на которые у жителей республики возникают права в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности, наступлением пенсионного возраста. По состоянию на 21 октября 2021 года соответствующие уведомления были направлены 593 гражданам.

«Предоставление услуги „установление региональной социальной доплаты к пенсии“ с 1 января 2022 года будет осуществляться в беззаявительном порядке», — сказала Марина Гуменникова.

Парламентарий также обратила внимание участников совещания на то, что для предоставления мер соцподдержки регионального и муниципального уровней в беззаявительном формате, сокращения сроков их предоставления, исключения сбора с граждан документов органам социальной защиты должен быть предоставлен доступ ко всем видам сведений, необходимых для их предоставления. Это влечет за собой не только внесение изменений в нормативные правовые акты федерального уровня, но также разработку и доработку федеральных ведомственных информационных систем. На федеральном уровне, в частности, должен быть утвержден типовой перечень услуг, предоставляемых в зависимости от наступления жизненной ситуации.