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"Хамелеон" оставил петрозаводчанина без перфоратора

Новости. Криминал
15:09, 17 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратился 28-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина оставил свой инструмент на ремонтируемом объекте, так как планировал продолжить работу позднее.

Однако, вернувшись, перфоратора и шлифовальной машинки не обнаружил. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Оперативники установили 42-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что проник в помещение через черный ход. Так как на объекте работали разные бригады, вошедшего приняли за одного из работников. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии позарился на имущество гостей из Москвы, но потерпел фиаско.

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