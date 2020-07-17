Ханцевич временно возглавил горсовет Петрозаводска после задержания Боднарчука

Вице-спикер Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич приступил к исполнению обязанностей председателя после того, как Следком возбудил уголовное дело в отношении действующего спикера совета Геннадия Боднарчука.

Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе совета.

"У нас, согласно статье 28 устава Петрозаводского городского округа, предусмотрена на период отсутствия председателя такая возможность, как исполнение его обязанностей вице-спикером совета, который исполняет свою депутатскую деятельность на постоянной основе. У нас это Александр Ханцевич. Он на этот период будет исполнять обязанности спикера совета. Он приступил к исполнению обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Напомним, председатель горсовета Петрозаводска был задержан 17 июля в своем загородном доме. Он подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук находится у следователей и уже начал давать показания. Свою вину он не признает.

Сегодня Петрозаводский городской суд изберет меру пресечения для спикера Петросовета.