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Ханцевич временно возглавил горсовет Петрозаводска после задержания Боднарчука

Новости. Общество
13:58, 18 Июля 2020
фото: karel.er.ru
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Вице-спикер Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич приступил к исполнению обязанностей председателя после того, как Следком возбудил уголовное дело в отношении действующего спикера совета Геннадия Боднарчука.

Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе совета.

"У нас, согласно статье 28 устава Петрозаводского городского округа, предусмотрена на период отсутствия председателя такая возможность, как исполнение его обязанностей вице-спикером совета, который исполняет свою депутатскую деятельность на постоянной основе. У нас это Александр Ханцевич. Он на этот период будет исполнять обязанности спикера совета. Он приступил к исполнению обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Напомним, председатель горсовета Петрозаводска был задержан 17 июля в своем загородном доме. Он подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук находится у следователей и уже начал давать показания. Свою вину он не признает.

Сегодня  Петрозаводский городской суд изберет меру пресечения для спикера Петросовета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван
2020-07-18 14:41:16
Тоже из этой "восьмёрки"?
Где постоянные зануды: " новый и кир", что то притихли,когда за воров и взяточников взялись....?!?
Буба
2020-07-18 14:13:06
Тот ещё фрукт!
Гость
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