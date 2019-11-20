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08:20, 20 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Хирург в Карелии спас 3-летнюю девочку, подавившуюся костью

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Жительница Сегежи в соцсети поблагодарила хирурга, спасшего ее маленькую дочь, которая подавилась рыбной костью.

"Вчера в нашей семье произошло ЧП, - написала в соцсети сегежанка Елена Рубцова. - За ужином у младшей дочки застряла в горле косточка от рыбы. После нескольких экзекуций дома мы поехали в больницу в травмпункт. Нас сразу приняли, медсестра оперативно вызвала дежурного хирурга, им оказался Фоминский Алексей Андреевич. Врач быстро оказал помощь, вытащил из миндалин косточку. Хочется выразить слова благодарности Алексею Андреевичу за оказанную помощь нашей дочке, за то, что сумел найти подход к ребёнку 3-х лет. Спасибо медсестре, которая работала в тот вечер (к сожалению, не знаю, как её зовут). Очень здорово, что в нашей Сегежской ЦРБ работает такой хирург и медсестра! Спасибо большое за человечность. Здоровья Вам и вашим семьям".

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