Хиты группы «Руки Вверх!» прозвучат в последний день лета в Петрозаводске

Певец Сергей Жуков выступит в столице Карелии 31 августа.

31 августа на набережной Онежского озера, в створе проспекта Ленина в Петрозаводске, состоится выступление певца Сергея Жукова. Концерт начнется в 19.00. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии.