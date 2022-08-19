Хиты группы «Руки Вверх!» прозвучат в последний день лета в Петрозаводске

Певец Сергей Жуков выступит в столице Карелии 31 августа.
31 августа на набережной Онежского озера, в створе проспекта Ленина в Петрозаводске, состоится выступление певца Сергея Жукова. Концерт начнется в 19.00. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии.
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