Ходченкова рассказала о работе стриптизершей

Светлана Ходченкова исполнила одну из ролей в комедийном сериале "Домашний арест".

Она сыграла бывшую стриптизершу, которая теперь возглавляет предвыборный штаб кандидата в мэры провинциального городка. Актриса призналась, что вне съемочной площадки в стриптиз-клубы не ходит.

Зато она активно занимается спортом – например, танцами на пилоне. "Это модное направление рole dance, – пояснила артистка. – Танец на шесте, в котором исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики. Видимо, поэтому на съемках чувствовала себя как рыба в воде".

В этом году Светлане исполнилось 35 лет. Среди самых известных ее ролей – Златка Дженич в фильме "Мата Хари", Вера в картине "Благословите женщину", Алина в "Нулевом километре". Она воплотила пять образов в театре, а также снялась в клипах группы "Руки вверх!" и "Ленинград".

А вот общаться о чем-то, помимо кино, Ходченкова на презентации отказалась – наверное, боится вопросов о личной жизни. Напомним, что в декабре 2005 года она вышла замуж за актера Владимира Яглыча, с которым была знакома по Щукинскому училищу. После свадьбы сменила фамилию, но в кино и на сцене использовала девичью. Владимир стал первой настоящей любовью Светланы и первым серьезным разочарованием. Летом 2010 года они развелись.

С 2011-го актриса встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным. 28 мая 2015 предприниматель сделал Ходченковой предложение на сцене театра, но в итоге они расстались. Эта новость стала для всех шоком, а причина размолвки, несмотря на старания журналистов, до сих пор неизвестна – Светлана не делится подробностями с посторонними. Позже обсуждали ее роман с Дмитрием Малашенко, но и эти отношения ни к чему не привели, увы, пишут "Дни.ру".