Хоккеисты в Карелии сделали нашивки в благодарность врачам, вылечившим их от коронавируса (ФОТО)

Хоккеисты училища олимпийского резерва в Карелии сделали на форме нашивки с надписью "Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь".

"Мы бесконечно благодарны медикам, чей труд всегда был важен для всех нас! Именно вы помогли нашей команде справиться с болезнью и вновь выйти на лед. В вашу честь на форме "СКА-ГУОР Карелия" сделаны нашивки с надписью "Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь", – сообщается в паблике олимпийского училища Карелии.

Также хоккеисты сказали, что в этом сезоне вход на домашние матчи в Ледовом дворце Кондопоги для всех медицинских работников будет бесплатным при предъявлении справки с места работы.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в училище олимпийского резерва в Карелии 24 августа. Из очага ковидной инфекции в Республиканскую инфекционную больницу было доставлено 23 человека – воспитанники, тренеры и врач.