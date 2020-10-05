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Хоккеисты в Карелии сделали нашивки в благодарность врачам, вылечившим их от коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
09:50, 06 Октября 2020
фото: © Училище олимпийского резерва в Кондопоге
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Хоккеисты училища олимпийского резерва в Карелии сделали на форме нашивки с надписью "Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь".

"Мы бесконечно благодарны медикам, чей труд всегда был важен для всех нас! Именно вы помогли нашей команде справиться с болезнью и вновь выйти на лед. В вашу честь на форме "СКА-ГУОР Карелия" сделаны нашивки с надписью "Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь", – сообщается в паблике олимпийского училища Карелии.

Также хоккеисты сказали, что в этом сезоне вход на домашние матчи в Ледовом дворце Кондопоги для всех медицинских работников будет бесплатным при предъявлении справки с места работы.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в училище олимпийского резерва в Карелии 24 августа. Из очага ковидной инфекции в Республиканскую инфекционную больницу было доставлено 23 человека – воспитанники, тренеры и врач.

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