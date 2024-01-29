Хозяева отбили собаку у волка в городе бумажников Карелии

Ранним утром 1 февраля в Сегеже хищник напал на домашнего пса.

Как «Столице на Онего» рассказала хозяйка собаки, 1 февраля, в 05.30, на питомца в городской черте Сегежи напал волк.



«Утащить не успел, вовремя отбили. Может зашел еще к кому-то на участок и животные пострадали? Будьте бдительны!» — предупредила сегежанка Арина Румянцева.



Напомним, при встрече с лесным хищником нужно позвонить по номеру телефона Минприроды Карелии +7 921-222-05-25.