Хозяина собаки в Карелии обязали выплатить компенсацию покусанному ребенку

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Инцидент произошел 6 января в Питкярантском районе, сообщили на сайте городского суда.
Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Питкярантского городского суда о взыскании компенсации морального вреда.
Зимой около 18.00 собака покусала мальчика. С раной правой голени, надключичной и поясничной областей ребенок обратился в ЦРБ за помощью.
Суд оштрафовал владельца собаки на 10 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
По информации прокуратуры Карели, хозяин вел собаку по улице без поводка и намордника. Живтоное набросилось на группу игравших детей и несколько раз укусила мальчика, приехавшего к бабушке на каникулы.
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