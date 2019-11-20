Хозяина собаки в Карелии обязали выплатить компенсацию покусанному ребенку

Инцидент произошел 6 января в Питкярантском районе, сообщили на сайте городского суда.

Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Питкярантского городского суда о взыскании компенсации морального вреда.



Зимой около 18.00 собака покусала мальчика. С раной правой голени, надключичной и поясничной областей ребенок обратился в ЦРБ за помощью.

Суд оштрафовал владельца собаки на 10 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

По информации прокуратуры Карели, хозяин вел собаку по улице без поводка и намордника. Живтоное набросилось на группу игравших детей и несколько раз укусила мальчика, приехавшего к бабушке на каникулы.