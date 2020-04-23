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Хозяйка "Дома куклы" в Петрозаводске распродает музейные экспонаты

Новости. Общество
09:37, 24 Апреля 2020
фото: © паблик "Художественная галерея "Дом куклы"
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Единственная частная галерея в столице оказалась на грани выживания из-за пандемии коронавируса.

Хозяйка частной художественной галереи "Дом куклы" Мария Бабаева разместила на Авито объявление о продаже кукол.

"Дорогие друзья. Никаких мер поддержки "Дом Куклы", существующий в Петрозаводске более 20 лет, к сожалению, не получил. Чтобы оплатить аренду и коммуналку "Дома Куклы" за май (а это больше 30 тыс.руб.), я продаю своих кукол на авито", - написала Мария на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, галерея "Дом куклы" была создана в 1999 году Заслуженным деятелем искусств Карелии, художником Татьяной Калининой. Этот маленький музей состоит из 3 выставочных залов и мастерских. За несколько лет существования галереи в ее стенах прошло несколько десятков выставок живописи, графики, скульптуры, фотографии, гобелена, батика.

Ранее в Минэке заявили, что у карельских предпринимателей появилась возможность получить всю информацию о мерах господдержки в период пандемии коронавируса в специальном разделе на сайте Корпорации развития республики.

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