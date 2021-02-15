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Художница предложила помедитировать на её картины в Петрозаводске

Новости. Культура
08:20, 16 Февраля 2021
фото: Маша Брусникина
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В столице Карелии открывается персональная выставка Ольги Кондратьевой, на которой будет представлена живопись.

В Петрозаводске 18 февраля в арт-пространстве "Синий кориdoor" откроется персональная выставка картин Ольги Кондратьевой под названием "Перламутровый дождь".

На выставке будут представлены работы на холстах, созданные автором в период с августа 2020 года по февраль 2021 года.

"В каждую картину я вложила душу, каждый образ пришёл ко мне как возлюбленное дитя. Ни в одной из них я не солгала о себе и мире, ни одну из картин я не смогу повторить. Прикоснитесь к их энергии, почувствуйте их на вкус, помедитируйте на них!", - заявила на своей странице в соцсети Ольга Кондратьева.

Ранее сообщалось, как художники, музыканты и фотографы со всей России планировали рефлексировать в глубинке Карелии.

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