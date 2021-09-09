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«Худшие километры станут лучшими»: в Карелии начался капитальный ремонт дороги на Костомукшу

Новости. Общество
14:53, 16 Сентября 2021

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Артур Парфенчиков объявил о начале капитального ремонта автодороги А-134 (Кочкома — Госграница), в течении года будет обновлен самый сложный 25-километровый участок.

Глава Карелии в ходе визита в Сегежский район проинспектировал ремонт 25-километрового участка дороги от трассы «Кола» на Костомукшу

«Конкурс выиграла компания „ВАД“. Дорожники завезли технику, сейчас снимают то, что осталось от старого покрытия, занимаются расчисткой полосы отвода. В течение года — до следующей осени — этот участок будет приведен в нормативное состояние. Я бы даже сказал, 25 худших километров станут лучшими на всем протяжении дороги. По крайней мере до тех пор, пока не будут сделаны следующие участки» — сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

Помимо этого, Артур Парфенчиков анонсировал дальнейшие ремонтные работы на этой трассе.

«В следующем году планируется начать ремонт участка с 205 по 232 километр и капитальный ремонт двух мостов: через речки Пизма и Чирко-Кемь. Кроме того, по информации Сергея Маркова, заместителя начальника „Упродор“ „Кола“, готова и направлена на госэкспертизу проектная документации на капремонт еще 30 километров: с 76 по 106 км. Здесь работы должны начаться в 2023 году», — рассказал глава Карелии о грядущих планах по ремонту этой важнейшей для севера республики автодороги.

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