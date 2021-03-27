"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!" - Пенсионеров собираются отправить в путешествие по Карелии

В Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников для людей старшего поколения.

"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!", – с этим знаменитым афоризмом Жванецкого к пенсионерам карельского города Суоярви 25 марта приехали руководители Центра развития социального туризма из Петрозаводска. Ведущего популярной советской передачи "Клуб путешественников" они вспомнили неслучайно: в прошлом году автономная некоммерческая организация приступила к созданию в городах и районах республики таких клубов для представителей старшего поколения – но не для того, чтобы смотреть на мир чужими глазами, а для того, чтобы путешествовать самим.

Всего в Карелии планируется создать более 30 клубов путешественников, которые объединят свыше 900 пенсионеров, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики. Средства на эти цели Центр развития социального туризма получил из Фонда президентских грантов.

"Мы хотим всколыхнуть карельских пенсионеров, заинтересовать их путешествиями по родному краю, потому что Карелия, действительно, очень сильно изменилась, и многие даже не представляют, как живут люди в других уголках республики.

Простой пример: когда мы недавно встречались с жителями села Ладва в Прионежском районе, оказалось, что почти никто из них не был в вепсском этнографическом музее в другом прионежском селе Шелтозеро. А причина тому – отсутствие логистики, которая позволяла бы преодолеть 70 километров между Ладвой и Шелтозером.

Я считаю, что от этого страдает качество жизни людей. Причем, многие даже не задумываются, что такие путешествия для них доступны, несмотря на возраст и финансовое положение. Так вот эти клубы нужны для того, чтобы пожилой человек для начала задумался, куда бы ему хотелось отправиться и что увидеть, чтобы не проводить свою жизнь в четырех стенах", - сказал руководитель проектов центра Дмитрий Бобров.

Подробнее об идее оотправить пенсионеров в путешествие читайте здесь.