Игорь Зубарев: «Лесная реформа» должна быть запущена в ближайшее время

Совет Федерации одобрил законы, направленные на совершенствование регулирования лесной отрасли, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На последнем заседании верхней палаты парламента сенаторы одобрили целый пакет документов, касающихся лесной реформы. Законы были разработаны в соответствии с поручениями президента РФ и постановлением Совета Федерации о мерах по совершенствованию госполитики в сфере лесного хозяйства. Соавтором нескольких поправок в Лесной кодекс выступил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Карелия — лесная республика. И в наведении порядка в лесу заинтересованы и органы власти, и ответственные лесопользователи, и, конечно, жители республики. Чтобы сделать более прозрачным оборот древесины и сократить незаконные рубки леса, необходимо было внести в Лесной кодекс и другие нормативные акты изменения, направленные на уточнение положений, регламентирующих лесоустройство, воспроизводство лесов и лесоразведение. И эта работа правительством и парламентами была сделана», — рассказал Игорь Зубарев.

Так, федеральный закон дает определения понятий «лесной комплекс», «лесное хозяйство», «лесная промышленность», «древесина и продукция из нее», «обработанные и необработанные лесоматериалы», «продукция из древесины с высокой добавленной стоимостью», «лесоперерабатывающая инфраструктура». Устанавливается, что лесоперерабатывающая инфраструктура относится к объектам промышленной инфраструктуры в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики.

Законом предполагается, что полномочия органов госвласти и местного самоуправления в сфере лесоустройства будут разграничены с учетом категорий земель, на которых расположены леса. Устанавливать границы лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, станет прерогативой муниципалитетов.

Кроме того, меняется порядок учета и оценки лесов. Будет составлен единый федеральный план работ по лесоустройству в отношении земель лесного фонда. Для компаний, выполняющих работы по лесоустройству, введут квалификационные требования.

Срок компенсационного восстановления вырубленных лесов предприятиями увеличат с одного года до трех лет. При этом при проведении агротехнического ухода за лесными насаждениями предприятия смогут привлекать лесников, а не делать это самостоятельно как ранее.

Новым видом использования лесов становится «создание лесных питомников и их эксплуатация». Чтобы открыть такой питомник, государственные и муниципальные организации смогут получить участки в бессрочное пользование, а предприниматели — в аренду.

«Новый закон содержит меры по борьбе с черными лесорубами и с нерадивыми лесопользователями, не занимающими восстановлением лесов. Работа над рядом нормативных актов еще продолжается. Но „лесная реформа“ должна быть запущена в ближайшее время», — считает сенатор.

Напомним, все рекомендации, выработанные сенаторами по лесной реформе для правительства РФ, нашли свое отражение в проекте постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». По словам Игоря Зубарева, Карелия обратила внимание федеральных властей на проблемы нехватки квалифицированных специалистов в лесном хозяйстве, включая охрану лесов, снижение объемов поставок древесного сырья на отечественные лесоперерабатывающие предприятия, в том числе ЦБК, несанкционированные свалки ТКО на территории лесного фонда.

«Инициативы нашей республики были поддержаны. И как отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, сегодня важно заниматься вопросами кадрового потенциала лесной отрасли. Государство должно защитить людей, обеспечив им достойную зарплату. Без этого невозможно развитие лесного комплекса», — уверен Игорь Зубарев.