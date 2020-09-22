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Игорь Зубарев: "Президент поставил перед сенаторами задачи, цель которых продолжить курс развития страны"

Новости. Общество
16:30, 23 Сентября 2020
фото: © Совет Федерации
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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к членам Совета Федерации.

После первого заседания в рамках осенней сессии сенаторы сегодня встретились с главой государства, который обозначил представителям верхней палаты парламента ориентиры на предстоящую работу. В частности, Совету Федерации предстоит рассмотреть внесенные президентом законопроекты для реализации изменений в Конституцию, адаптировать законодательство, включая проект бюджета, к новым конституционным реалиям.

"Президент поставил перед сенаторами задачи, цель которых продолжить курс развития страны. Он еще раз повторил, что суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития России. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии и повышение роли гражданского общества", – отметил сенатор.

По мнению сенатора, очень важно, что, несмотря на пандемию и связанные с ней проблемы в экономическом плане, все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме. Это касается установленных выплат семьям с детьми, организации лечения детей с тяжелыми заболеваниями, обеспечения горячим питанием учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Так, в 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей.

Кроме того, впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды будет выделен 1 триллион рублей. В течение трех лет эти средства будут выделяться на развитие инфраструктуры, обращение с ТКО, ликвидацию свалок и, что немаловажно для нашей республики, оздоровление рек, озер и восстановление лесов.

"Президент настаивает на том, что все проблемные, чувствительные для людей вопросы были  учтены в бюджете на ближайшую трехлетку. Все замечания главы государства мы учтем при доработке проекта бюджета с сохранением всех обязательств по соцподдержке населения. В начале октября Совет Федерации проведет представительные общественные слушания по бюджету с участием субъектов федерации. И депутатам Законодательного собрания Карелии вместе с исполнительной властью также необходимо подготовить сбалансированный региональный бюджет. Жители республики должны быть уверенными в завтрашнем дне, в будущем своего региона, который отметил в этом году свое 100-летие и получил новый толчок для развития", – считает парламентарий.

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