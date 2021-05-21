Игорь Зубарев считает, что Музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев провел в Музее Карельского фронта встречу с представителями поискового движения и педагогами.

Парламентарий, принимавший участие в открытии музея 30 сентября прошлого года, вновь побывал в здании Штаба Карельского фронта. Сенатор встретился с музейщиками, представителями Фонда «Эстафета поколений» и Беломорского центра дополнительного образования. Целью рабочей встречи стало обсуждение планов по работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи на базе Музея Карельского фронта.

«Еще на открытии музея я говорил о том, что созданный по инициативе наших ветеранов музей должен стать центром притяжения для всех общественных и образовательных организаций. По моему мнению, работа по патриотическому воспитанию - это одна из главных задач музея. Если мы не будем воспитывать нашу молодежь, то и посетителей у этого учреждения в будущем не будет. Нам, рожденным в СССР, еще 15-20 лет назад тяжело было представить, что историю могут переписать, что Россию начнут называть страной-оккупантом. И если мы сегодня грамотно не организуем работу со школьниками, то судьба музея под большим вопросом», - считает Игорь Зубарев.

Как рассказали представители Центра дополнительного образования Беломорска, на базе музея уже прошло несколько мероприятий, включая посвящение школьников в юнармейцы. В планах организации - разработка совместных с музейщиками образовательных программ с детьми.

Участники встречи отметили, что инициативу сенатора по созданию на базе Музея Карельского фронта поискового отряда, которого еще нет в Беломорском районе, поддержали и педагоги, и поисковики. По словам председателя правления карельской общественной организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений», руководителя республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Ильи Герасева, поисковики окажут сотрудникам центра и музея всю необходимую методическую помощь.

«Нам удалось добиться, чтобы в рамках работы Госкомиссии к 100-летию Карелии был создан Музей Карельского фронта. И сегодня специалисты признают, что это один из лучших музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Сейчас мы должны сделать все, чтобы музей был востребован, чтобы здесь встречали не только туристов, но и активно работали с детьми», - считает Игорь Зубарев.

Напомним, музей разместился в двухэтажном историческом здании 1930 года постройки, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта. Здание на улице Банковской, 26 несколько лет пустовало, находилось в аварийном состоянии и требовало проведения масштабных работ, в том числе замены всех инженерных сетей.

В фонды музея вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы - всего около тысячи экспонатов. Предметы в коллекцию музея поступили из многих источников: фонды Национального музея Республики Карелия, находки поисковиков, частные собрания. Экспозиция включает не только музейные предметы, но и диорамы, панорамы, инсталляции, а также мультимедийный контент. Посетители могут увидеть в музейных залах и представить, как выглядел в реальности кабинет командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и узники концлагерей.