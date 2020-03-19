Игорь Зубарев: "В целях развития экономики страны нужно использовать военные заводы для производства гражданских судов"

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев обсудил с руководством Объединенной судостроительной корпорации вопросы создания новых судов рыбопромыслового флота.

Член Комитета Совета Федерации Игорь Зубарев провел встречу с президентом Объединенной судостроительной корпорации, куда входят флагманы оборонной промышленности — заводы "Звездочка" и "Севмаш", Алексеем Pахмановым. Главной темой для обсуждения стали вопросы по использованию навыков и опыта сотрудников оборонных предприятий для создания новых судов рыбопромыслового флота, сообщается на сайте СФ.

Сенатор напомнил, что в Совете Федерации в рамках рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, ведется мониторинг строительства судов рыбопромыслового флота.

По словам Игоря Зубарева, обновление рыболовного флота – одна из основных задач Стратегии продовольственной безопасности РФ. "В 2015 году Федеральное агентство по рыболовству начало масштабную работу по созданию механизма "квоты в обмен на инвестиции". За несколько лет на площадке Совета Федерации прошел ряд совещаний, посвященных законодательному регулированию этого вопроса. На сегодняшний день этот механизм запущен и реализован, все инвесторы приступили к строительству судов", — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что такая масштабная работа по строительству рыбопромысловых судов сегодня не ведется ни в одной стране мира. "За несколько лет в России должно быть построено более 75 судов, и это новый вызов для всей судостроительной отрасли".

Игорь Зубарев отметил, что сегодня перед заводами "Звездочка" и "Севмаш" стоят новые задачи. "Согласно поручению Президента России, к 2030 году оборонные предприятия должны начать выпускать не менее 50 процентов гражданской продукции".

Сенатор добавил, что суда рыболовного флота отличаются от военных. "Каждый инвестор приходит со своим проектом. И потребуется время как на адаптацию проектов, так и на строительство головного судна".

"То, что заводы взялись за реализацию гражданских проектов, заслуживает уважения. Но, безусловно, сегодня требуется и участие государства в обновлении основных фондов и оборудования заводов ОПК", – считает Игорь Зубарев.

Во время рабочей поездки в Архангельскую область сенатор провел также ряд встреч с активом партии "Единая Россия" региона и Северодвинска. Однопартийцы обсудили социально-экономические проблемы, существующие в области, многие из которых являются актуальными и для Карелии. Мероприятия прошли в рамках работы Северо-Западного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", заместителем руководителя которого является Игорь Зубарев.

Напомним, Зубарев занял один из ключевых постов в межрегиональном координационном совете СЗФО "Единой России" в феврале нынешнего года.