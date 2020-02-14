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Зубарев занял один из ключевых постов в межрегиональном координационном совете СЗФО "Единой России"

Новости. Политика
17:10, 14 Февраля 2020
фото: Совет Федерации
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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев назначен заместителем руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".

Решение об этом принял Президиум Генерального совета партии. Документ подписал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Теперь член Совета Федерации Игорь Зубарев будет заместителем своего коллеги по верхней палате российского парламента Андрея Кутепова.

Ранее сенатор сообщил, что РЖД поддержало предложение Карелии по предоставлению льготного проезда для школьников в купейных вагонах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-14 17:49:35
Сенаторство это трамплин в карьере, не более того.
новый
2020-02-14 17:29:50
Сенатор :)
Вася
2020-02-14 17:20:55
На этом фоне ни о каких экономических улучшениях и речи идти не може
Гость
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