Зубарев занял один из ключевых постов в межрегиональном координационном совете СЗФО "Единой России"

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев назначен заместителем руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".

Решение об этом принял Президиум Генерального совета партии. Документ подписал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Теперь член Совета Федерации Игорь Зубарев будет заместителем своего коллеги по верхней палате российского парламента Андрея Кутепова.

Ранее сенатор сообщил, что РЖД поддержало предложение Карелии по предоставлению льготного проезда для школьников в купейных вагонах.