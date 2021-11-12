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Игровой комплекс появился в сквере Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 22 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В Машезерском сквере оборудовали новые детские площадки: на его территории появились игровой комплекс, качели и песочный дворик.

Компания «Контрейд» завершила установку скамеек, урн, детского и спортивного оборудования в Петрозаводске. В Машезерском сквере на Голиковке подрядчик смонтировал большой игровой комплекс, песочный дворик, качели и ограждения. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Ранее зону отдыха благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик отсыпал пешеходные дорожки, установил новую детскую площадку, уличные тренажёры, урны и скамейки. Также в сквере проходили акции по озеленению, формовке и омолаживающей обрезке кустарников. Активное участие в них принимали местные жители. На территории посадили голубую ель, которую можно будет украшать под Новый год, оборудовали освещение.

С начала осени малые архитектурные формы появились в разных районах города. На общественных территориях установили полсотни скамеек и урн. У поврежденных качелей заменили оборванные подвесы, площадки дополнили информационными щитами с безопасными правилами поведения и телефонами экстренных служб.

Ранее сообщалось, что изменения в Генплане предусматривают новый статус части прибрежной зоны Петрозаводска.

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Комментарии

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Hовый
2021-11-22 17:49:44
Продуктовый фургон на спущенных колесах когда оттуда уберете ? На Мерецкова у обочины там стоит. Продают непонятно какие пирожки детям без кассового аппарата, электричества и туалета. Руки где моют ? С Ровио три года убирали, а этот вечный.
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