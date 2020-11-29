Имущество скандального экс-подрядчика по содержанию дорог в Карелии попало под арест

Петербургская компания "Ремстройкомплект", обслуживавшая большинство дорог в Карелии, оштрафована на 1,1 млн рублей за коррупцию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в интересах ООО "Ремстройкомплект" руководству Управтодора Карелии в 2015-2017 годах была передана взятка в размере 575 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной приемки и оплаты фактически не выполненных работ по госконтракту на содержание дорог в Лоухском и Калевальском районах. Получателя взятки суд в 2019 году оштрафовал и отправил в колонию. А прокуратура Лоухского района возбудила в отношении "Ремстройкомплекта" дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

По результатам рассмотрения дела об этом административном правонарушении суд оштрафовал питерскую компанию на 1 млн 150 тыс. рублей.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на недвижимое имущество организации и транспортные средства наложен арест, уточнили в ведомстве.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, петербургская компания "Ремстройкомлект", отвечавшая за ремонт дорог в Карелии, давно находится в центре крупного коррупционного скандала. По версии следствия, владелец "Ремстройкомплекта" Игорь Чичин, а также бывший руководитель Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов организовали преступную группу. Согласно данным следствия, в 2015-2017 годах Никтин и Новокшонов получали взятки от коммерческих предприятий за предоставление им необоснованных преференций при заключении, выполнении и оплате госконтрактов за работы по ремонту и строительству дорог в республики. Также, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы компании в конкурсах и последующее заключение компанией госконтрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Никитин и Новокшонов признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Первый из них приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к четырем годам строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Игорь Чичин не признает себя виновным.