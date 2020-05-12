Индекс самоизоляции в Петрозаводске снизился до двух баллов

На улицах города 13 мая очень много людей, показал индекс самоизоляции.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 13 мая в 13.10 составил 2,0 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.