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Индекс самоизоляции в Петрозаводске снизился до двух баллов

Новости. Общество
13:33, 13 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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На улицах города 13 мая очень много людей, показал индекс самоизоляции.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 13 мая в 13.10 составил 2,0 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-13 14:06:42
Так выходим же из самоизоляции, прогулки разрешены, работать тоже начали.
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