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Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал до 2,3

Новости. Общество
13:36, 30 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На улицах Петрозаводска много людей, показал сервис "Яндекс".

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 30 апреля на 13.11 составил 2,3 – на улице очень много людей.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике до 11 мая.

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