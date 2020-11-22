Инициатива Шандаловича исключить статью о депутатской неприкосновенности из Конституции Карелии поддержана ВШЭ

Профессор Высшей школы экономики Александр Ларичев согласен с Элиссаном Шандаловичем, что статью о депутатской неприкосновенности из Конституции Карелии нужно исключить.

Профессор одного из крупнейших научно-исследовательских центров России – университета "Высшая школа экономики", ранее заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС Александр Ларичев поддержал инициативу спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, который предложил исключить из Конституции Карелии статью о неприкосновенности депутата Законодательного Собрания.

"Согласен, что норма статьи 36 в Конституции республики излишняя и может дезориентировать общественность. Смысла регулировать в Конституции Карелии то, что определяется федеральным законодательством, нет. Поэтому я поддерживаю предложение Элиссана Владимировича", - прокомментировал Александр Ларичев.

Напомним, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович внёс на рассмотрение рабочей группы по совершенствованию Конституции Карелии предложение исключить из Основного закона республики статью 36 о депутатской неприкосновенности.

"Права депутата регионального парламента о свободе высказывания мнения или позиции чётко прописаны в Федеральном законе №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и не подлежат дополнительному толкованию. Иных преференций нет и быть не должно", - уверен спикер парламента.

Всего в Заксобрание поступило более 40 предложений по внесению изменений в Конституцию Карелии. Членам рабочей группы предложено к 27 ноября высказать свое мнение по существу предложенных изменений. После этого инициативы будут рассмотрены на заседании рабочей группы.