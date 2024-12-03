Инна Колыхматова рассказала о «настоящем уголке семейных традиций» в Петрозаводске

В Международный день инвалидов глава города с депутатом Петросовета Натальей Подгорной встретились в необычном месте.

«Кафе „Пряник“ — настоящий уголок семейных традиций. Здесь время, проведенное вместе, становится особенно ценным», — написала в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

По ее словам, здесь каждый найдет что-то по душе: для маленьких гостей есть «игровая для пряников» — так ласково здесь называют детей, и кулинарная школа, где с родителями можно попробовать себя в роли повара.

А еще руководитель «Пряника» Татьяна Лукина готова помогать тем, кто в этом особенно нуждается — деткам с особенностями здоровья, подчеркнула градоначальница.

Сегодня, в Международный день инвалидов, встретились в «Прянике» вместе с депутатом Петросовета, руководителем Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Карелии Натальей Подгорной

— поделилась мэр карельской столицы.

Обсудили возможность проведения здесь на безвозмездной основе совместных мероприятий детей и их наставников. Отрадно, что в Петрозаводске есть такое место для особенных детей и их родителей. Взрослым тоже важно чувствовать, что они не одни со своими трудностями

— написала Инна Колыхматова.

Глава Петрозаводска уверена, что таких семейных заведений, как «Пряник», должно быть больше, и не только в карельской столице.