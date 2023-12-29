«Иногда жалобы не соответствуют действительности», — глава города в Карелии проверил тепло в домах

Глава Сортавалы вместе с представителем прокуратуры проверил температуру в квартирах, жильцы которых жаловались на холод.

Глава администрации Сортавальского городского поселения Сергей Крупин вместе с представителем прокуратуры проверил состояние батарей в доме по улице Дорожная, 18. Ранее жильцы дома жаловались на холод в квартирах. Результаты проверки он описал на своей странице в соцсети.

«Зашли в несколько квартир, чтобы оценить ситуацию на месте. Хочу сказать, что иногда жалобы не соответствуют действительности. В квартирах тепло, жильцы ходят в легкой одежде. Да, на некоторых окнах есть наледь, но, как правило, она возникает из-за неправильной регулировки оконных блоков. В некоторых квартирах температура была некомфортной», — написал Сергей Крупин.

Как объяснил глава города, электрическая мощность и, как следствие, коэффициент полезного действия приборов падает во время критических температур.

«Договорились с жильцами о совместных действиях по улучшению электроснабжения их дома», — написал Крупин, напомнив жителям Сортавалы телефоны, куда надо звонить в случае холода в квартире. ЕДДС Сортавала-8(81430) 4-70-00; «Петербургтеплоэнерго»-89218034324.