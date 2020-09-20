Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бабье лето идет в Карелию 2
Сегодня 15:00
Жительница Петрозаводска раскритиковала ремонт фасадов домов в центре города (ФОТО) 15
Сегодня 11:40
Стало известно, какие пенсии получают известные телеведущие 1
20.09.2020 21:20
За сутки большинство новых случаев коронавируса в Карелии выявлено у детей 1
Сегодня 09:18
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО) 17
Сегодня 10:07

Иногородние мужчины обокрали гипермаркет в Петрозаводске

Новости. Криминал
18:00, 21 Сентября 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
Загрузка...

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли кражу в гипермаркете Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днём 20 сентября сработала тревожная сигнализация в одном из петрозаводских гипермаркетов. 

Выяснилось, что двое граждан украли товар, предварительно сговорившись между собой.

Проверка документов показала, что один из злоумышленников, 36-летний гражданин, зарегистрирован в Тверской области, а второй, 20-летний гражданин, приехал из Архангельской области. Злоумышленники пронесли через кассу строительную пилу, элементы электропитания, карты памяти и ряд других предметов. 

Ущерб превысил три тысячи рублей.

Злоумышленников передали полиции.

Ранее в Карелии бомжа поймали на краже литровой бутылки спиртного.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск

Аналитика

Сегодня 17:14
Обществоведение
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы"
Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 5
17.09.2020 14:45
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 12
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 17
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»