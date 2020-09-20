Иногородние мужчины обокрали гипермаркет в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли кражу в гипермаркете Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днём 20 сентября сработала тревожная сигнализация в одном из петрозаводских гипермаркетов.

Выяснилось, что двое граждан украли товар, предварительно сговорившись между собой.



Проверка документов показала, что один из злоумышленников, 36-летний гражданин, зарегистрирован в Тверской области, а второй, 20-летний гражданин, приехал из Архангельской области. Злоумышленники пронесли через кассу строительную пилу, элементы электропитания, карты памяти и ряд других предметов.



Ущерб превысил три тысячи рублей.

Злоумышленников передали полиции.

Ранее в Карелии бомжа поймали на краже литровой бутылки спиртного.