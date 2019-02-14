Иномарка попала под колеса грузовика на трассе в Карелии – есть пострадавшие

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В Сегежском районе иномарка жителя Санкт-Петербурга выехала на "встречку" и попала под грузовик, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Крелии.
В минувшую среду, 13 февраля, в 17.00 в Сегежском районе на 678 км автодороги М-18 "Кола" 22-летний водитель автомобиля Mini Cooper, житель Санкт-Петербурга допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo FH12.
В результате происшествия травмы получили два человека: водитель автомобиля Mini Cooper, мужчине назначено амбулаторное лечение и его 24-летняя пассажирка, жительница Костомукши, которая госпитализирована в лечебное учреждение.
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