Иномарка попала под колеса грузовика на трассе в Карелии – есть пострадавшие

В Сегежском районе иномарка жителя Санкт-Петербурга выехала на "встречку" и попала под грузовик, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Крелии.

В минувшую среду, 13 февраля, в 17.00 в Сегежском районе на 678 км автодороги М-18 "Кола" 22-летний водитель автомобиля Mini Cooper, житель Санкт-Петербурга допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo FH12.

В результате происшествия травмы получили два человека: водитель автомобиля Mini Cooper, мужчине назначено амбулаторное лечение и его 24-летняя пассажирка, жительница Костомукши, которая госпитализирована в лечебное учреждение.