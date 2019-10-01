Иномарка загорелась в Петрозаводске из-за неисправной проводки

Пожар произошел 30 сентября на улице Луначарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 11.02 на ул. Луначарского, 3 произошел пожар в автомобиле Volksvagen Golf.



В результате повреждена приборная панель и передняя часть салона автомобиля на общей площади 1 кв. м.



Причина – аварийный режим работы электрооборудования.



Виновный, ущерб устанавливаются.



Погибших и пострадавших нет.