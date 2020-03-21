Иномарку вынесло в кювет в Карелии, травмирована пассажир

В Пряжинском районе Карелии при повороте автомобиль вынесло в кювет, пассажир получила травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне в Пряжинском районе на подъезде к деревне Койвусельга 18-летний водитель, управляя автомобилем "Volkswagen Passat", неправильно выбрал безопасную скорость при совершении маневра - повороте направо. В результате водитель допустил занос автомобиля и совершил съезд в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.