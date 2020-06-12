Иностранцы от души поздравили жителей Карелии с Днем России (ВИДЕО)

В честь празднования Дня России иностранцы записали видео, где они читают лирику Александра Пушкина и поют "Катюшу".

Молодежный центр "Смена" разместил видеопоздравление с Днем России. Ролик опубликован в сообществе центра. Видео представляет собой дайджест коротких выступлений, во время которых молодые люди читают стихотворения.

"Россию поздравляют наши специалисты, волонтеры, вожатые онлайн-лагерей и участники нашего фестиваля "Этнодружба", - сообщают авторы поста в соцсети.

На видео представители различных государств читают произведения Александра Пушкина, а в финале один из участников клипа исполняет песню "Катюша".

Ранее сообщалось, что юные фигуристки поздравили жителей Петрозаводска с Днем России.