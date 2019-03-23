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Новости. Криминал
09:30, 23 Марта 2019
фото: ТАСС / Сергей Шлеюк

Инспектора колонии в Карелии осудили за взяточничество и торговлю сильнодействующими веществами

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Мужчина сядет в колонию на 2,2 года, сообщили в Сегежском городском суде.

В Сегеже 21-летний мужчина, ранее состоящий на службе в исправительной колонии №7 в должности младшего инспектора 1-й категории группы надзора. 

Мужчину обвинили в мелком взяточничестве и торговле сильнодействующими веществами, не являющимися наркотическими средствами или психотропными веществами. 

Учитывая все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,2 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

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Комментарии

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однозначно
2019-03-23 09:49:19
Столица на Онего начинает напоминать РенТВ. Данные ублюдка сразу строго засекречены.
кир
2019-03-23 09:40:55
Система своих не сдаёт. Кругом враньё, одно враньё. :) Должна быть мера социальной защиты. Мизантроп, я правильно сказал?
Гость
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