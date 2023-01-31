Инспектора Ростехнадзора Карелии, обвиняемого в получении взятки, арестовали на два месяца

Главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе, задержанного по обвинению во взяточничестве, отправили за решетку до 6 апреля.

Сегодня, 9 февраля, в Петрозаводском городском суде судья Татьяна Петина вынесла решение о заключении под стражу на два месяца, до 6 апреля включительно, обвиняемого по ч.3 ст.30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе, уроженца Ташкента, 1980 года рождения, женатого, имеющего троих детей.

Ранее заявленное ходатайство защиты об избрании для задержанного Хе меры пресечения в виде залога, ЗОД (запрет определенных действий) или домашнего ареста отказано.

Напомним, 8 февраля в Петрозаводск в рабочем кабинете сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Петрозаводска задержали главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе. Инспектору инкриминируется получение взятки в сумме 6 миллионов рублей.

Установлено, что Георгий Хе вместе получил через посредника незаконное денежное вознаграждение. Взамен он выдал руководству Соломенского лесозавода разрешительные документы на допуск к эксплуатации электрического оборудования, хотя ранее эту процедуру отказывался согласовывать.