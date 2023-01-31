Вымогатель? В МВД Карелии рассказали подробности задержания подозреваемого во взятке инспектора Ростехнадзора

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Петрозаводска выявили и пресекли коррупционное преступление в подразделении Ростехнадзора Карелии.

Как сообщили в МВД Карелии, инспектору регионального Ростехнадзора инкриминируется получение взятки в сумме 6 миллионов рублей.

«Установлено, что чиновник получил через посредника незаконное денежное вознаграждение. Взамен он выдал руководству одного из предприятий лесопромышленного комплекса и представителей бизнеса разрешительные документы на допуск к эксплуатации электрического оборудования - ранее эту процедуру отказывался согласовывать», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователями регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске накануне задержали главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе. Установлено, что Георгий Хе вместе с генеральным директором «Промтехмаркета» и инженером этого предприятия получили от руководства Соломенского лесозавода взятку в 5 млн рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха».

На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте.