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Инспекторы ДПС Карелии за сутки поймали шестерых пьяных автолюбителей

Новости. Общество
16:03, 09 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Четверо нарушителей разъезжали по дорогам Петрозаводска, сообщили в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки инспекторы ДПС в Карелии отстранили от управления транспортом 6 водителей, севших пьяными за руль. Двоим из них предстоит понести уголовную ответственность за повторное управление в нетрезвом состоянии.

Четверо пьяных нарушителей были остановлены автоинспекторами Петрозаводска. Кроме того, сотрудники петрозаводской ДПС остановили четырех водителей без прав.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок полутора до двух лет. Водителей, севших за руль без прав, ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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