16:09, 11 Октября 2019
Инспекторы ГИБДД Карелии изъяли автомобиль у пьяного водителя на трассе "Кола"
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В Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинпекции республики.
Инцидент произошел сеодня днем на 490 км на автодорога Р-21 "Кола". Водитель, житель Сегежи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость.
Теперь мужчине 1995 года рождения предстоит понести наказание - лишение права управления ТС и штраф в размере 30000 рублей.
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