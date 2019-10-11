Инспекторы ГИБДД Карелии изъяли автомобиль у пьяного водителя на трассе "Кола"

В Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинпекции республики.

Инцидент произошел сеодня днем на 490 км на автодорога Р-21 "Кола". Водитель, житель Сегежи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость.

Теперь мужчине 1995 года рождения предстоит понести наказание - лишение права управления ТС и штраф в размере 30000 рублей.