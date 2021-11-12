Инспекторы ГИБДД Карелии помогли застрявшему на заснеженной федеральной трассе водителю

Молодой человек не мог поменять колесо из-за отсутствия необходимых инструментов, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники ДПС во время патрулирования трассы «Кола» в темное время суток автомобиль Kia с включенными аварийными сигналами. Оказалось, что 22-летний водитель не может заменить пробитое колесо, поскольку в машине отсутствуют домкрат и насос.

Автоинспекторы помогли начинающему водителю поставить «запаску», а также порекомендовали брать с собой необходимый инструмент на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее автоинспектор в Карелии пришел на помощь женщине с ребенком, оказавшимся на обочине.