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Новости. Происшествия
18:37, 17 Апреля 2018

ВИДЕО: Инспекторы ГИБДД остановили в Карелии пьяного водителя с помощью оружия

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В Медвежьегорском районе сотрудники ДПС применили табельное оружие для остановки транспортного средства, сообщает МВД Карелии.

Экипаж ДПС дежурил ночью в Медвежьегорском районе. Около полуночи экипажу патрульной машины удалось избежать столкновения с автомобилем "Лада Приора", водитель которого двигался по встречной полосе.

"Лада" попыталась скрыться. Инспекторы решили остановить нарушителя. После неоднократного требования об остановке, полицейские применили табельное оружие. Преследуемая "Лада" была остановлена и блокирована.

В машине находились водитель и пассажир. Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. За рулем находился 43-летний житель Ленинградской области. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения - наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,97 промилле.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему грозит наказание виде лишение права управления транспортом на срок до полутора лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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