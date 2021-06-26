Реклама
Прислать новость
Бизнесмен из списка Forbes, владелец яхты «Черная жемчужина» умер от коронавируса 3
26.06.2021 20:40
Появились еще два кандидата на выборы в Госдуму по Карелии 13
26.06.2021 13:50
Житель Петрозаводска пожаловался на тревожный сон из-за шума станции, которая подает кислород больным ковид-центра 14
26.06.2021 12:12

Инспекторы ГИБДД в Петрозаводске будут проверять правила перевозки детей в автотранспорте

Новости. Общество
10:45, 27 Июня 2021
фото: © pixabay.com

ГИБДД Петрозаводска сегодня проведет массовые проверки, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Согласно ПДД, детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении — только в автокреслах.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021, 15:01
Мужчина, пропавший на пляже в Петрозаводске, найден мертвым

Аналитика

25.06.2021 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 16
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»