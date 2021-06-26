Инспекторы ГИБДД в Петрозаводске будут проверять правила перевозки детей в автотранспорте

ГИБДД Петрозаводска сегодня проведет массовые проверки, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Согласно ПДД, детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении — только в автокреслах.





