Инспекторы Петрозаводска предупреждают водителей об опасности на дороге

ГИБДД карельской столицы предлагает автолюбителям соблюдать осторожность на трассах из-за ухудшения погоды.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила об ухудшении погодных условий и предложила водителям перейти на более осторожный стиль вождения.

"В утренние и вечерние часы наблюдается понижение температуры! Просим водителей перестроиться на "зимний" стиль вождения. Помните об уменьшении скорости, увеличении дистанции и плавном торможении. Тех, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, просим сделать это как можно скорее", - говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в дерево на трассе в Карелии.