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Инспекторы Петрозаводска предупреждают водителей об опасности на дороге

Новости. Общество
11:06, 01 Декабря 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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ГИБДД карельской столицы предлагает автолюбителям соблюдать осторожность на трассах из-за ухудшения погоды.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила об ухудшении погодных условий и предложила водителям перейти на более осторожный стиль вождения.

"В утренние и вечерние часы наблюдается понижение температуры! Просим водителей перестроиться на "зимний" стиль вождения. Помните об уменьшении скорости, увеличении дистанции и плавном торможении. Тех, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, просим сделать это как можно скорее", - говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в дерево на трассе в Карелии.

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