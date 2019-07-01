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Новости. Общество
11:47, 01 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Инспекторы поймали на дороге двух пьяных автоледи

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В выходные на дорогах республики прошел рейд по выявлению пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие пятницу и выходные дни автоинспекторы отстранили от управления 4 пьяных автоледи (две из которых право на управление транспортными средствами не имели). Еще одна женщина передала управление автомобилем нетрезвому водителю.

Всего во время рейда инспеторы выявили 25 пьяных водителей.

Три водителя повторно сели за руль пьяными – им предстоит понести уголовную ответственность.

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Комментарии

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