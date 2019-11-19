Инспекторы в Карелии остановили водителей, подвергших опасности детей

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В Кондопоге привлечены к ответственности водители, перевозящие детей с нарушениями, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сплошные проверки автомобилей были организованы в утреннее время у детского сада. Менее чем за час дорожные полицейские зафиксировали два нарушения водителями, которые привезли детей в автомобилях, не оборудованных специальными детскими удерживающими устройствами.
Возраст юных пассажиров в автомобилях нарушителей не достиг 7 лет, а в соответствии с ПДД перевозка детей до семилетнего возраста в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Ранее водителя-нарушителя оштрафовали около школы в Петрозаводске.
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