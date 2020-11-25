Интернет-мошенники обманули мечтавшую о соболях жительницу Карелии

Петрозаводчанка перевела интернет-мошенникам деньги на соболиные шкурки и осталась без всего, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 27-летней жительницы города о мошенничестве. По словам женщины, на популярной торговой площадке она нашла объявление о продаже соболиных шкурок. Вступив в переписку с продавцом, она договорилась о приобретении 25 штук пушных полуфабрикатов.

Цена, озвученная владельцем, была в несколько раз ниже рыночной. При этом собственник меха активно выходил на связь, предоставил все характеристики товара, помог с выбором продукции и был готов продать товар за невероятно низкую цену.

Петрозаводчанку устроили условия сделки, и она совершила перевод – 35 тысяч рублей. Однако после этого недобросовестный продавец перестал выходить на связь. Жительница карельской столицы, не дождавшись посылки, обратилась в полицию.

Полиция Карелии напоминает! При совершении сделок в сети интернет проверяйте информацию о продавце и товаре до совершения денежных переводов. Помните, что зачастую мошенники используют для привлечения внимания более низкую цену.