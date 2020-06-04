Интернет-мошенница, сдававшая в аренду несуществующие квартиры, пойдет под суд в Карелии

В Пудоже будут судить местную жительницу, которая по интернету сдавала в аренду несуществующие квартиры и продавала несуществующий товар, сообщается на сайте судебной интсанции.

В суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Пудожа, которая обвиняется в мошенничество, то есть в хищении чужого имущества путем обмана.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемая создала фиктивные страницы в социальной сети "ВКонтакте" под чужими псевдонимами, загрузила фотографии с различных торговых площадок с одеждой и обувью и предлагала приобрести у нее несуществующий товар, а также арендовать несуществующие квартиры.

Всего обвиняемая причинила гражданам материальный ущерб на общую сумму 116,9 тыс. рублей.

Назначено судебное заседание.