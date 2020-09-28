Инвестор, купивший свинокомплекс в Карелии, по месту регистрации не найден

Общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело на открытых торгах имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии за 72,6 млн рублей.

Так, 2 сентября ООО "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" на открытых торгах за 72 694 260 рублей и собирается его возродить, несмотря на протесты местных жителей.

Как стало известно "Столице на Онего", общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года – всего за полтора месяца до торгов – и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Руководителем значится Сергей Сечко. Юридический адрес, указанный в документах, дословно записан так: город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 14.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал в Москве и выяснил, что по данному адресу действительно имеется строение: это историческое здание, расположенное в центре столицы. Когда-то там был институт, а сегодня одну половину занимает Государственная жилищная инспекция города Москвы, а вторая часть помещений сдается в аренду под офисы. По словам охранника, в здании зарегистрировано множество фирм, но ООО "Карельский агропромышленный комплекс" здесь нет. Да и самой комнаты 14 не существует.

"У нас нет такой фирмы, – сообщил охранник, внимательно просмотрев список организаций. – Это левак. Знаете, сколько таких леваков тут, особенно фирмы по недвижимости: берут бабки в интернете, сюда приходят люди, а такой фирмы нет – и ничего сделать не могут. И полиция приходит – и ничего. Это проспект Мира, дом 19, строение 1, этаж второй, помещение один у нас есть, а 14-й комнаты нет. Это левак. Адрес реальный, но, если будет 5-й, 4-й офис – это все левак. 14-й комнаты у меня нигде нету, даже юридического адреса такого нет".

Тем временем, 18 сентября, после торгов, когда у свинокомплекса появился новый собственник, с рабочим визитом в Кондопожский район приехал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробнее о происходящем со свинокомплексом "Кондопожский" читайте здесь.