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Новости. Общество
16:25, 14 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

Ирина Мирошник рассказала про теорию разбитых окон

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В ходе большого объезда города, пока смотрели работы по благоустройству Петрозаводска и как ведется ремонт дорог города, Ирина Мирошник рассказала про теорию разбитых окон применительно к нашему городу.

"Вы знаете теорию разбитых окон? – спросила Ирина Мирошник. – Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна… Потому что человек так устроен. Если в городе плохо убирается мусор, то люди начинают кидать бумажки, где попало. Если сломаны качели на детской площадке, то назавтра выламывают горки и песочницу… То есть беспорядок вокруг приводит к тому, что все забывают о правилах. Но, к счастью, у этой теории есть и обратный процесс. Как только начинаешь наводить порядок в мелочах, меняется отношение людей к тому, что их окружает. Отремонтировали двор – и жильцы начинают бережнее относиться ко всему, что в нем есть. Благоустроили сквер – и все ходят туда гулять, и радуются, и ни у кого не возникает мысли намусорить или что-то разломать. Именно поэтому мы решили идти в нашем благоустройстве по пути маленьких дел, чтобы в итоге решить большую задачу – изменить климат в городе, общее настроение петрозаводчан. Улица, двор, парк, район… Мы потихоньку, шаг за шагом, чистим, убираем, ремонтируем, благоустраиваем наш город, чтобы в итоге навести в нем порядок. Это не делается за один день и даже за год. Но, я уверена, что результат будет".

Что еще интересного рассказала Ирина Мирошник, читайте здесь.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-06-14 18:21:49
хотел выразить мысль про действия ситименагера и разбитый, кое-как застроенный, грязный, без внятной политики развития Петромагазинск...но "однозначно" высказал более ёмко и точно
btw
2019-06-14 16:54:30
вы бы лучше ее спросили, зачем менять на Шотмана и Пушкинской на тротуарах неплохой асфальт, когда по Горького нельзя пройти не споткнувшись, а на старой Перевалке или Ключевой вообще тротуаров нет
однозначно
2019-06-14 16:39:51
Если в голове открыта форточка, то туда сквозняком залетает теория разбитых окон
йошкин кот
2019-06-14 18:22:06
однозначно, всё точно и по делу!
btw
2019-06-14 16:52:52
однозначно, ахаха! в точку
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